Netflix w maju to mnóstwo nowości i wyczekiwane przez wszystkich tytuły. W nadchodzącym miesiącu do serwisu trafią nowe odcinki "Stranger Things", a także animacji "Miłość, śmierć i roboty". Co jeszcze zobaczymy w maju na Netflix Polska? Sprawdźcie naszą listę ogłoszonych premier Netfliksa.