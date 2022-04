Netflix żegna się z 50 tytułami. Serwis traci "Mission: Impossible", "Top Gun" i "South Park"

"South Park" był ostatnio przyczynkiem do dwóch dużych transakcji finansowych ze strony serwisów VOD. Najpierw HBO Max wydało na prawa do pokazywania produkcji przez pięć lat 500 mln dolarów, a potem z twórcami animacji swoją własną umowę dotyczącą również filmów podpisał Paramount+. Długo można było się zastanawiać, jak te zawirowania wpłyną na dostępność "Miasteczka South Park" na Netfliksie. Teraz już to wiemy. Kultową satyryczną produkcję przyjdzie nam pożegnać po 14 maja.