Ukraińscy żołnierze uczą słynnego kaktusa, żeby śpiewał do Rosjan "idi na hui". Ten filmik to złoto

Tańczący kaktus, który śpiewa piosenkę Cypisa o koksie, dotarł już oficjalnie wszędzie: nawet na wojnę w Ukrainie. Nagranie z żołnierzami śmiejącymi się z zabawki i uczącymi go tekstu obrońców z Wyspy Węży stało się viralem. I nie ma co się dziwić, bo nie da się go obejrzeć bez banana na twarzy.