Internauci są za Deppem. Coraz mniej osób broni Amber Heard, choć wcześniej było odwrotnie

Przykro jest patrzeć na trwający proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Gwiazdor Hollywood domaga się 50 mln dol. odszkodowania (aktorka w kontrze też złożyłą pozew na 100 mln dol.) za wcześniejsze oskarżenia i zrujnowanie kariery , na jaw wyciągane są kolejne brudy, całość transmitowana jest w amerykańskiej telewizji niczym reality show.



Już to jest lekko żenujące, ale jeszcze gorsze jest to, że ludzie i media szybko wydają wyroki, a potem udają, że nic się nie stało. Johnny Depp może jeszcze odbuduje swoją karierę. Dla Amber Heard to naprawdę może być początek końca, bo nawet jeśli dalej będzie brana do filmów, to internauci jej tego nigdy nie zapomną. A wiadomo, do czego potrafią być zdolni.