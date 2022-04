W tym tygodniu wszystko się wyjaśni. To będą dwa mocne finały na Netfliksie

Nadchodzący tydzień na Netfliksie minie pod hasłem wyczekiwanych powrotów. Widzowie w ostatnie dni kwietnia dostaną dwie premiery - to będą finały głośnych produkcji. Obejrzymy ostatnie odcinki "Ozark", czyli idealnego serialu dla fanów "Breaking Bad". Do końca dobiega też "Grace i Frankie" - zabawny, ale i rozczulający serial komediowy o szalonych kobietach, które pewnego dnia dowiadują się, że ich mężowie są parą i zamierzają spędzić ze sobą resztę życia. Co jeszcze obejrzymy na Netfliksie? Przed wami nowości serwisu.