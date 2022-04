W przedostatni tydzień tego chłodnego, ale pachnącego wiosną kwietnia sprawdzamy nowości w HBO Max. Jak co weekend piszemy dla was o najciekawszych nowych filmach i serialach w ofercie serwisu, publikujemy też pełne listy premier ostatnich i najbliższych dni. Które tytuły lada moment zostaną usunięte z biblioteki platformy? Sprawdzamy, co obejrzeć na HBO Max.