Jeśli lubicie oldschoolowe thrillery szpiegowskie, "All the Old Knives" jest właśnie dla was. Na półce wypożyczalni VHS można by go umieścić między "Trzema dniami kondora" a "Mission: Impossible". Chris Pine i Thandiwe Newton wcielają się tutaj w parę agentów CIA, którzy po latach od feralnej akcji ratunkowej spotykają się ponownie. Odżywają dawne uczucia, ale te będą musiały zejść na drugi plan, bo jedno z nich jest kretem. Napięcia więc tu nie brakuje. Dzięki niemu film kolejny tydzień utrzymuje się na liście najpopularniejszych tytułów na Amazon Prime Video w Polsce. Tym razem znalazł się na miejscu czwartym.



Film dostępny na Amazon Prime Video.