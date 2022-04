Należący do NENT Group serwis Viaplay stał się w ostatnich miesiącach jednym z liderów transmisji sportowych w Polsce i nie tylko. Platforma zgarnęła już w naszym kraju prawa do Bundesligi, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy, a od przyszłego roku będzie tam można oglądać też Premier League. Dziś ta dominacja Viaplay będzie zresztą doskonale widoczna za sprawą walki Tyson Fury - Dillian Whyte o pas mistrzowski federacji WBC. To będzie "waga ciężka" nie tylko ze względu na rozmiary zawodników, ale też globalne zainteresowanie transmisją.



Mowa przecież o pojedynku między absolutną legendą boksu Tysonem Fury'm (31 zwycięstw, w tym 22 przez nokaut oraz jeden remis), a jedną ze wschodzących gwiazd tego sportu w ostatnich kilku latach. Dillian Whyte może się obecnie pochwalić bilansem 28 wygranych (w tym 19 przez KO), a także dwóch porażek. Z pewnością będzie chciał zostać pierwszą osobą, która zdoła nie tylko pokonać, ale też dodatkowo znokautować Fury'ego. Czy to mu się uda? Odpowiedź poznamy już dziś wieczorem.