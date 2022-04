Oznacza to, że 1. sezon "Rodu Smoka" przebił pod tym względem wszystkie części "Gry o tron". Różnica między finałem głównej serii a spin-offem nie wygląda jednak oszałamiająco. Z czego to wynika? Czyżby HBO postanowiło zaoszczędzić? Portal Variety zaznacza, że stosunkowo niski koszt to efekt doświadczenia ekipy zatrudnionej przez stację. Amazon dopiero od kilku lat bawi się w produkowanie seriali i posiada trochę za dużo pieniędzy dla własnego dobra. Dlatego wydaje zdecydowanie więcej, niż jest to racjonalne.