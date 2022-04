Włączasz trailer nowego serialu Amazona, a tam Piotr Adamczyk. Zagrał u boku gwiazd Hollywoodu

"Night Sky" to nadchodzący serial science-fiction Amazona, w którym zagrają zdobywcy Oscarów Sissy Spacek i J.K. Simmons oraz polski aktor Piotr Adamczyk. Hollywood polubiło naszego rodaka, bo to już kolejna superprodukcja z jego udziałem. W nowym zwiastunie pojawia się przez chwilę, ale w serialu ma go być znacznie więcej.