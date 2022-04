To brzmi niemal paradoksalnie, ale "Szkoła dla elity" jest jednym z ostatnich seriali ze "starej gwardii" Netfliksa. Co oznacza tylko tyle, że produkcja powstała cztery lata temu. Jak na tę platformę to obecnie naprawdę długo. Czy do szkoły Las Encinas powrócimy jeszcze kilkukrotnie? Z każdym rokiem wydaje się to coraz mniej prawdopodobne, ale hiszpański serial mimo wszystko trzyma się twardo.



Wynik: 34 punkty