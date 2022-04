W ciągu ostatnich lat Netflix zrobił już pięć serialowych ekranizacji prozy Harlana Cobena. Po jednej we Francji i Hiszpanii, dwie w Wielkiej Brytanii i jedną w Polsce. "Zachowaj spokój" sprawia więc, że Polacy doganiają Brytyjczyków pod względem produkowanych adaptacji. Trudno odebrać to inaczej niż jako gest zaufania platformy wobec rodzimych twórców i świadectwo olbrzymiego sukcesu "W głębi lasu". Produkcja z 2020 roku miała swoje wady i nie przełożyła oryginalnej powieści idealnie na język kina, ale cieszyła się dużą popularnością na całym świecie. Była też doceniana przez zachodnich krytyków, którzy znali ją pod nazwą "The Woods".



"Zachowaj spokój" było przed premierą przedstawiane czasem jako zupełnie świeża i nowa opowieść, a czasem jako kontynuacja historii z "W głębi lasu". Bliższa prawdy jest ta pierwsza opcja, ale warto z góry wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Nowy serial Netfliksa to połączenie kryminału, thrillera i opowieści obyczajowej, a także adaptacja wydanej w USA w 2008 roku powieści "Hold Tight". Harlan Coben w swojej twórczości często wraca do znajomych bohaterów, ale książki "W głębi lasu" i "Zachowaj spokój" opowiadają zupełnie różne, niezwiązane ze sobą historie.