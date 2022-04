Te seriale "robią cię myśleć". Obiecuję ci: jeśli je obejrzysz, zryją ci banię

Chyba nie przesadzę, jeśli napiszę, że "Rozdzielenie" to najlepszy nowy serial, jaki widziałem w tym roku. Kolejna niezwykle absorbująca perełka od Apple'a (w którego serwisie VOD naprawdę rzadko zdarza mi się trafić na coś naprawdę kiepskiego), która w Polsce przeszła bez echa. Wynika to, rzecz jasna, z niewielkiej popularności platformy w naszym kraju oraz - co za tym idzie - mizernej (by nie rzec: nieistniejącej) promocji. Szkoda, bo to naprawdę świetna rzecz.



"Rozdzielenie" intryguje już na poziomie konceptu - główny bohater pracuje w firmie, która rozdziela jego świadomość na czas spędzony w pracy i całą resztę życia. Na skutek specjalnej operacji pracownicy owej korporacji poza biurem nie pamiętają niczego związanego ze swoimi obowiązkami zawodowymi, a w biurze zapominają o swoim życiu "na zewnątrz". Można więc powiedzieć, że wyrywek osobowości bohatera staje się więźniem skazanym na nieustanny pobyt w miejscu pracy.



Dodajmy do tego sprawdzonego Bena Stillera za kamerą, świetną obsadę (Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken), niepokojącą atmosferę, suspens i angażującą opowieść - oto serialowy thriller sci-fi, jakiego jeszcze nie było. Brzmi świetnie, prawda? A warto dodać, że "Rozdzielenie" to jeden z tych seriali, które - nieco mimochodem - prowokują do zadawania sobie pytań. Nie zrozumcie mnie źle - serialowi daleko do przeintelektualizowanego, arthouse'owego wideoeseju. Mimo tego nienachalnie skłania do przemyśleń związanych z poruszanymi przez siebie tematami i rozterkami.