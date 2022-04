Nicolas Cage wielkim aktorem jest. Dwie nominacje do Oscara zamienił w jedną statuetkę - to mówi samo za siebie. Niestety na jakiś czas go straciliśmy. Był wart 125 mln dol., ale ekscentryczne zakupy (własna wyspa?) i miganie się od podatków sprawiły, że za jakikolwiek hajs był w stanie zagrać nawet w najgorszej szmirze. Stosunkowo dopiero od niedawna go odzyskujemy. Nigdzie co prawda nie zniknął, ale musiał trochę poczekać na kult, który go dzisiaj otacza.



Nicolas Cage to aktor nie z tego świata. Jak on gra, to cały się spala. Szarżuje na ekranie, nawet kiedy nie jest to wskazane, gdyż kocha surrealizm. Jego szaleństwo jest hipnotyzujące. Nie można od niego oczu oderwać. Zasłużył, żeby wrócić na szczyt i zająć należne mu miejsce w panteonie dzisiejszych gwiazd. Bo kto inny jak nie, nazywany tak "Nieznośnym ciężarze wielkiego talentu" przez młodszą wersję samego siebie, "Nic fucking Cage".