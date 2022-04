Nowy polski serial od Netfliksa zrobi ci weekend. "Zachowaj spokój" i inne premiery serwisu

Co obejrzeć na Netflix Polska po tym ciężkim, poświątecznym tygodniu? Do oferty streamingowego giganta niemal codziennie wpadają nowe tytuły, a najciekawsze pojawiają się tam często właśnie w piątki. Premierą dnia jest niewątpliwie "Zachowaj spokój", czyli łakomy kąsek dla fanów kryminałów i książek Harlana Cobena. My go już widzieliśmy - i gwarantujemy, że trzyma w napięciu do samego końca! Co jeszcze pojawiło się na platformie?