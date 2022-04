Czy "Zachowaj spokój" to nasz najlepszy serial Netfliksa? Tak oceniliście polskie produkcje w serwisie

Zachwalany za granicą, w Polsce spolaryzował widownię Netfliksa. O co chodzi w "Sexify"? Ambitna studentka informatyki, marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs - kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Rzecz w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie, postanawia więc połączyć siły z najlepszą przyjaciółką i koleżanką z akademika. Rozpoczyna się praca nad algorytmem na kobiecy orgazm - dziewczyny odkrywają zawiły świat seksu i dowiadują się więcej o sobie samych.



Warto docenić fajne przesłanie - kontrę do konserwatywnej, blokującej seksualną edukację myśli. Jak to mówią: tyleż tu wad, co i zalet. Druga połowa zdecydowanie mocniejsza od pierwszej.