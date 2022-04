Zrywajcie plakaty z "Pogromców duchów". Do listy upadłych idoli chyba właśnie dołączył Bill Murray

I tyle. Nie padło nawet nazwisko Murraya. Został on jednak wymieniony w artykułach portali Deadline i New York Times. Dziennikarze podali, że chodziło o "nieodpowiednie zachowanie" aktora. Ich źródła donoszą, że w sprawę nie są zamieszani debiutujący reżyser i aktor znany z "Parks and Recreation" Aziz Ansari, ani inny gwiazdor filmu - Seth Rogen. Zdjęcia do "Being Mortal" ruszyły pod koniec marca, a premiera miała się odbyć w 2023 roku. Na razie nie wiadomo, co dalej z produkcją.