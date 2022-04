Jak zaznacza portal Comicbook, w bożonarodzeniowy weekend 2020 roku film "Wonder Woman 1984" wyświetlono (przez co najmniej pięć minut) w 2,2 mln gospodarstw domowych w USA. "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" dobiła do pułapu 1,8 mln w cztery dni, a największym hitem okazał się "Legion samobójców. The Suicide Squad" uruchomiony w weekend otwarcia w 2,8 mln amerykańskich domostwach. "Batman" po pierwszym dniu był więc na dobrej drodze, żeby pobić część z wymienionych tytułów. A przecież trzeba pamiętać o jednym - mamy tu do czynienia z filmem, który od ponad miesiąca jest wyświetlany w kinach.