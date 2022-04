"Sprzedaż biura Warszawa Żeromskiego 77" to tytuł niesławnego filmiku na YouTube, który mógł być najnudniejszą reklamą w dziejach, a stał się jedną z najgorszych i najbardziej cringe'owych. Normalnie mało kto by w coś takiego kliknął, ale grający tu główną rolę agent nieruchomości Cezary Brzoski (jest też jednym z pomysłodawców twórców "scenariusza") wykorzystał chwyt z gorszych, jawnie seksistowskich czasów.



Do dziś w co pośledniejszych wychodkach można jeszcze natrafić na stare reklamy z roznegliżowanymi paniami, bo sex sells, ale jako społeczeństwo już dorośliśmy do tego, że to bardziej niż żenujące. A przynajmniej tak mi się do tej pory wydawało. Pan Czarek wyprowadził mnie z błędu.