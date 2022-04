Polskie seriale ogląda się teraz w Player Original za 8 zł. Tu masz listę naszych propozycji

"Nieobecni" są jednym z najlepiej ocenianych seriali Player.pl i absolutnie trudno się z tym faktem kłócić. Nie ma zresztą ku temu powodów, bo opowieść o ponadprzeciętnie inteligentnym policjancie, Filipie Zacharze, wciąga od pierwszego do ostatniego odcinka. Cierpiący na zespół Aspergera funkcjonariusz otrzymuje zadanie odnalezienia rodziny Gajdów, która zniknęła w tajemniczych i niewyjaśnionych okolicznościach.



Twórcy produkcji przy pisaniu scenariusza bardzo mocno inspirowali się prawdziwymi historiami zaginięć, dzięki czemu "Nieobecni" to serial niezwykle autentyczny i pełen emocji. Swoją cegiełkę do tego dokładają też grający główne role Piotr Głowacki i Justyna Wasilewska, którzy po prostu kradną show. A jeżeli wymienione elementy nie wystarczają, by przekonać was do obejrzenia serii z 2020 roku, to na horyzoncie widnieje jeszcze jeden niezwykle istotny powód. Już 10 maja Player wypuści nowy sezon "Nieobecnych", do którego ochoczo zasiądą tysiące Polaków. Na pewno nie chcecie zostać w tyle, gdy inni będą go oglądać.