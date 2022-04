Bardzo żałuję, że ten serial nie doczekał się 2. sezonu. "Szkoła zabójców" została skasowana po "jedynce", choć moim zdaniem zasługiwała na ciąg dalszy. To opowieść o grupie młodych ludzi, którzy trafiają do tajemniczego miejsca, a tam szkoleni są na tytułowych zabójców. Każdy z nich jest inny, jest jakiś, nierzadko mają za sobą trudną przeszłość, są wyrzutkami. Teledyskowy montaż i pędząca akcja pewnie zmęczą niektórych, ale dajcie "Szkole zabójców" szansę, zanim zniknie z Netfliksa. Serial obejrzycie do 30 kwietnia włącznie.