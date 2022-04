Wytwórnia Myszki Miki od zawsze czuwa nad tym, co budzi w danym momencie emocje i może ich kosztować część przychodów z box office'u. Dlatego Disney długo blokował wątki LGBT+ w filmach Pixara i wciąż bardzo często cenzuruje własne produkcje w krajach autorytarnych. Johnny Depp był właśnie taką zmienną, przez którą firma mogłaby stracić pieniądze. Tymczasem pozbycie się aktora z obsady jakichkolwiek kolejnych części "Piratów z Karaibów" nic nie kosztowało. Tym bardziej, jeśli wcale się nie palił do powrotu.



Trzeba natomiast mieć na uwadze, że Depp mówi to wszystko w obecnej sytuacji i wyraźnie nie darzy miłością włodarzy wytwórni. Gdyby w rzeczywistości zaoferowano mu olbrzymią kwotę pieniędzy, przedstawiono świetny scenariusz, a on sam nie byłby niemile widzianą osobą w Hollywood, to czy faktycznie udzieliłby takiej samej odpowiedzi? Mam co do tego pewne wątpliwości, ale przecież nigdy nie poznamy odpowiedzi na to pytanie. Pozostają nam tylko spekulacje.