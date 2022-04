Serwis "The Illuminerdi" podał na podstawie własnych źródeł w Warner Bros., że studio "krąży wokół" Sope Dirisu. To 31-letni Brytyjczyk urodzony w Londynie, którego rodzice pochodzą z Nigerii. Kształcił się m.in. w Bedford Modern School i National Youth Theatre oraz współpracował z Royal Shakespeare Company. Na ekranie mogliśmy zobaczyć go m.in. w "Łowcy i Królowej Lodu", dramacie kryminalnym "Gangi Londynu" i horrorze "Czyj to dom?". Za rolę w tym ostatnim został nominowany do British Independent Film Awards.