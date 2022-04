Swoje trzy grosze postanowiła dorzucić agencja RIA Novosti, publikując tekst atakujący produkowane przez Disneya filmy dla młodszych widzów. Dmitrij Kosyrew napisał: "W obecnej historii liczy się dla nas nie to, co robią Amerykanie, ale to, co mówią. A mówią dużo i dobrze, zwłaszcza w Teksasie i na Florydzie". A to dopiero początek medialnego poklepywania amerykańskich konserwatystów po plecach.



Dalej Putinowski propagandzista wywodził, że z końcem roku studio będzie proponować widzom "nie filmy, a potężne parady gejów" (tu odnosząc się do zwiększenia udziału mniejszości wśród bohaterów kolejnych produkcji). Drążył, że zwrot "chłopcy i dziewczęta" lub "panie i panowie" został zastąpiony hasłem "przyjaciele" lub "marzyciele". Zwracał uwagę, że "w filmach dziewczęta pokroju Królewny Śnieżki, zamiast czekać na księcia, chwytają za miecz i miażdżą królów, autokratów i wrogów demokracji; jednocześnie ich twarze z roku na rok stawawały się coraz mniej białe". Dodał, że "wprowadzono parytety rasowe" i rozpoczęto akcję "narzucania matriarchatu całemu światu".