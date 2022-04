Amazon Prime Video pozbywa się ponad 20 tytułów. Wśród nich filmy Lego i "Battlestar Galactica"

W zeszłym tygodniu na platformie streamingowej Amazona królował m.in. "Reacher", "Upload", "Głęboka woda", a także "Star Trek: Picard", "The Boys" oraz "The All Old Knives". Na niemal sam koniec miesiąca (29 kwietnia) do serwisu dołączy 2. sezon doskonałego serialu "Undone".