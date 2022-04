"Świat bez końca" w Audiotece: posłuchaj kontynuacji znakomitych "Filarów Ziemi" Folletta

Podobnie jak w przypadku poprzedniej części, tak i tym razem olbrzymią i nieoczekiwaną przyjemność sprawiło mi poznawanie czegoś, o czym miałem pojęcie raczej powierzchowne - mam na myśli styl architektoniczny, a konkretnie narodziny i rozwój gotyku. Poza tym autor najwięcej uwagi poświęcił akurat tym elementom, które najbardziej pociągają mnie w podobnych historiach - jest to między innymi wątek władzy (tu w dużej mierze sprawowanej przez kościół i jego zwierzchników), wątki feministyczne w ujęciu kulturowo-historycznym (kwestie pozycji kobiet, zamążpójścia, ciąży, aborcji), a także… czysta akcja, której tu nie brakuje.



Twórcy podkreślają, że zarówno "Filary" jak i "Świat bez końca" to przedsięwzięcie monumentalne - obie odsłony trzyczęściowych słuchowisk sięgają około 46 godzin gotowego materiału. Całość była realizowana w trzech studiach nagraniowych. Osobno nagranie narracji (D-FM Studio), osobno nagranie i montaż ról (Teatr Polskiego Radia), osobno postprodukcja i udźwiękowienie (Stereotyp Studio). Osobno odbyły się również nagrania muzyki, zrealizowane w studiu Teatru Kamienica oraz nagrania chóru, wykonane w kościele w Siedlcach. Z kolei nagrania ról odbywały się w Teatrze Polskiego Radia, metodą słuchowiskową, tzn. aktorzy nagrywali sceny zbiorowe wspólnie, żywo na siebie reagując, tak jak w teatrze. W takich scenach udział bierze 8 osób.



Mało? Dodam, że w słuchowisku pojawiła się muzyka zrealizowana specjalnie na jego potrzeby - jest to muzyka "z epoki", wykonana przez zespół muzyki dawnej "Dekameron" oraz pieśni wykonane przez chór (pod przewodnictwem ks. Michała Szulika).



Kolejne odcinki "Świata bez końca" Audioteki i Wydawnictwa Albatros będą ukazywać się co czwartek. Drugi epizod pojawi się już 21 kwietnia. Warto sprawdzić, bo to kawał dobrej, jakościowej rozrywki.