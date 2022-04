Player zapewnia dostęp do sporej biblioteki animacji, dzięki którym przyjemnie spędzicie czas ze swoimi pociechami lub młodszym rodzeństwem. Już za chwilę na platformie pojawi się "Odlotowy nielot". Film obudzi w was wewnętrzne dzieci. To przecież uniwersalna opowieść o harcie ducha, rodzinie i, jakżeby inaczej, miłości. Głównym bohaterem jest rezolutny Franek. Rezolutny ptak ma problem z nauką latania. Podczas jednej z lekcji porywa go kot. Chociaż udaje mu się wyrwać ze szponów drapieżnika, może już nie spotkać swoich najbliższych. W końcu wszyscy szykują się do ucieczki przed zimą do ciepłych krajów.



Premiera filmu: 21 kwietnia na Player.pl