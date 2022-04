Co ciekawe, szlak dla Pink MMA jako pierwszy przetarł... Marcin Najman. Na MMA-VIP (którego jednym z włodarzy jest ex-gangster Słowik) zaprosił osoby LGBT m.in. Polskiego Kena i Mua Boya. Możliwe, że obaj panowie pojawią się też na nowej gali. To jednak tylko spekulacja, bo póki co nie znamy nazwisk zawodników. Rekrutacja trwa. Wiadomo za to, że "ring drag queen" i prowadzącą konferencję będzie Charlotte Drag Queer, a w rolę komentatora wcieli się Dżaga, czyli sobowtór Dody.



Freak fightowa gala LGBT+ Pink MMA odbędzie się 3 czerwca w Warszawie.