Netflix po raz pierwszy od 10 lat traci widzów. Serwis mówi, kto jest winny i szykuje zmiany w ofercie

Stało się: po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat Netflix stracił subskrybentów - 200 tys. abonentów w stosunku do poprzedniego kwartału. Tym dotkliwsze, że oczekiwano wzrostu na poziomie ok. 2,5 mln. W efekcie notowania akcji serwisu runęły o ponad 25 proc. - a teraz firma spodziewa się jeszcze większego spadku w drugim kwartale (i mowa tu o stracie 2 mln osób płacących za usługę). Analitycy przewidywali wzrost z 221,6 mln obecnych klientów do 227. Nic z tego. Netflix zyskał nowych użytkowników jedynie w Azji.



Poza tym, że ostatni raz liczba subskrybentów platformy zmalała w 2011 roku, rozczarowujące okazały się też niższe w porównaniu z planem przychody - zmniejszyły się rok do roku o 9,8 proc. wobec przewidywanego wzrostu o 10,3 proc.