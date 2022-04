Netflix po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat zaliczył spadek liczby subskrybentów. Oczekiwano wzrostu, a tymczasem ubyło 200 tysięcy osób w stosunku do poprzedniego kwartału. Serwis szuka przyczyn tego stanu rzeczy w wojnie w Ukrainie, ponieważ zawiesił swoją działalność w Rosji (i tym samym stracił 700 tys. abonentów), ale także narzeka na coraz silniejszą konkurencję.



Do tego wątku jeszcze wrócimy, bo na wstępie ważniejsze jest coś innego. Netflix kombinuje jak zatrzymać przy sobie ludzi, ale bierze się do tego od złej strony. Pierwszy pomysłem, na jaki wpadli jego szefowie, jest zwiększenie elastyczności subskrypcji. A tymczasem to przede wszystkim biblioteka produkcji oryginalnych kuleje.