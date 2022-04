"Better Call Saul" dogania "Breaking Bad". Co jeszcze zdąży zbroić Jimmy w ostatnim sezonie?

"Better Call Saul" to spin-off i prequel "Breaking Bad" w jednym. Vince Gilligan, czyli jego twórca, opowiada w nim o wcześniejszych perypetiach charyzmatycznego prawnika, który przez lata dbał o interesy Waltera White'a. Mimo to serial, który stawia w centrum Goodmana, czyli tę szemraną papugę, już dawno stanął na własne nogi i wyszedł z cienia starszego brata.



Twórcy uniwersum "Breaking Bad" udało się nie tylko nadać głębi głównemu bohaterowi "Zadzwoń do Saula" w postaci Jimmy'ego McGilla a.k.a. Saula Goodmana, ale również wykreować całą gamę nietuzinkowych postaci pobocznych. Część z nich to starzy znajomi z poprzedniego serialu Gilligana, a części w opowieści o Walterze i Jesse'em nie było. To sprawia, że boję się o ich los...



Czytaj też: