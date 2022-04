Film "Spider-Man: Bez drogi do domu" jest rekordowy pod wieloma względami. Mogliśmy zobaczyć w nim aż trzech Peterów Parkerów naraz, więc ludzie walili do kin drzwiami, oknami, a pewnie i niektórzy przez dach czy kratki wentylacyjne. Od grudniowej premiery w światowym box office zarobił prawie 1,9 miliarda dolarów, a w Stanach Zjednoczonych skutecznie prześcignął samego "Avatara". Spory udział w tym wyniku ma pewien fan Pajęczaka z Florydy, który właśnie pobił rekord Guinnessa.



Ramiro Alanis nie jest "świeżakiem" w tych zawodach. Wcześniej wielokrotnie wybierał się do kina na "Avengers: Koniec gry" - zrobił to aż 191 razy (i przebił wtedy Joanne Connor, która obejrzała "Bohemian Rhapsody" 108 razy). Ustanowił tym samym pierwszy w swoim życiu rekord Guinnessa, ale koroną nie nacieszył się zbyt długo. Pokonał go Arnaud Klein, który dwa lata później zobaczył "Kaamelott: Rozdział Pierwszy" 204 razy (i to jest dopiero wyczyn, bo francuska produkcja na Filmwebie ma marne 3,8/10). Alanis wziął się w garść i tym razem postawił poprzeczkę naprawdę wysoko.