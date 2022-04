Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią, w maju do serwisu trafi trzecia odsłona serialu animowanego, która swego czasu podbiła serca subskrybentów. Czy nowy sezon "Miłości, śmierci i robotów" okaże się powrotem do formy? Co jeszcze czeka nas na Netfliksie w maju?