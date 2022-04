Linkiewicz dosięgła fala hejtu. Ale ona miała na to wyj*bane. Miliony chodzą na filmy Vegi, gdzie seksu jest w bród, a co drugie słowo to wulgaryzm; poezja innego pana jest uznawana za genialną, choć najpopularniejszy z niej cytat, to "ja to pierd*lę, dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym" - ale przeklinająca młoda dziewczyna wszystkich zniesmacza i zaskakuje