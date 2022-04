Od kilku lat wiadomo było już, że "Fantastyczne zwierzęta" to seria mierząca się z masą kłopotów. Fani "Harry'ego Pottera" nigdy nie kupili tak do końca wizji prequela poświęconego magicznemu autorowi książki "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", a próba powiązania jego opowieści z historią Dumbledore'a i Grindlewalda doprowadziła do fabularnej katastrofy. Dziś, już po premierze 3. części zatytułowanej "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" można zawyrokować, że mamy do czynienia z serią, w której dzieje się mnóstwo i jednocześnie nie dzieje się nic.



Główną winowajczynią całego tego zamieszania jest oczywiście J.K. Rowling. Brytyjska pisarka trzykrotnie udowodniła, że na tworzeniu filmowych scenariuszy się zwyczajnie nie zna. Im więcej swojego Wizarding World wpycha do historii Newta Scamandera, tym bardziej całość pęka w szwach. Cóż, nie ona pierwsza popełniła ten błąd i gdyby jej "grzech" wobec "Harry'ego Pottera" polegał tylko na tym, to prędko by jej wybaczono. Niestety, J.K. Rowling oprócz tego wyruszyła na transfobiczną krucjatę przeciw całej ludzkości z Twitterem w jednej ręce i świętym oburzeniem w drugiej.