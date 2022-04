Nie zapominajmy jednak, że ciosy z każdej politycznej strony i odmienianie przez wszystkie przypadki cancel culture to w gruncie rzeczy problem wizerunkowy. Ostracyzm społeczny to znany i wielokrotnie wypróbowany mechanizm, ale w dzisiejszym zatomizowanym społeczeństwie i gospodarce kapitalistycznej jego skuteczność jest dyskusyjna. Mimo wszystkich kontrowersji "Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" ogląda się naprawdę nieźle, a wyniki z box office'u (na razie w 22 krajach) zwiastują kasowy hit. Z książkami Rowling jest podobnie. Gazeta.pl wskazuje, że w ciągu ostatniego roku sprzedaż książek o młodym czarodzieju wzrosła o 9 proc. w stosunku do poprzednich miesięcy.



Rowling nie jest w żaden sposób wykluczona. Kryzys na pewno przekłada się na kolejne projekty czy ewentualną widoczność w mediach, ale nikt, włącznie ze studiem produkującym filmy na podstawie jej świata, nie zrezygnuje z zysku. A Rowling nie straci, bez względu na to, jakie bzdury będzie opowiadać. Powód jest prosty - to wspaniała opowieść o tym, że każdy przegryw, każdy wyrzutek może znaleźć bezpieczną przystań, gdzie będzie akceptowany bez względu na to, kim jest. Mówi to coś pani, pani Rowling?