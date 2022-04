Netflix odleciał - przerobi na serial karciankę "Eksplodujące kotki". W jednej z głównych ról: Lucyfer

Serial animowany "Eksplodujące kotki" będzie historią opartą na odwiecznej rywalizacji pomiędzy dobrem a złem. Konflikt ten osiągnie swoje apogeum, gdy Bóg i Diabeł zostaną wysłani na Ziemię - w ciałach grubych domowych kotów. Nie da się ukryć, że w kwestii doboru nietypowych materiałów źródłowych, Netflix również wiedzie prym.



Tymczasem gra mobilna zachowa tę samą klasyczną rozgrywkę, co jej wersja tradycyjna. A zatem: gracze dobierają karty, starając się uniknąć wybuchu. W wersji mobilnej na Netfliksie fani będą mogli cieszyć się dwiema nowymi kartami: Radar (ujawnia graczom pozycję eksplodującego kota najbliżej wierzchu talii) oraz Flip Flop (odwraca kolejność kart w talii). Przyszłe rozwiązania oraz mechanika gry będą tematycznie związane z serialem animowanym, aby fani mogli wcielać się w swoje ulubione postacie i rozwijać serialową historię. Tytuł dostępny będzie dla użytkowników serwisu Netflix zarówno w trybie jedno-, jak i wieloosobowym, bez dodatkowych opłat czy zakupów w aplikacji.



Dodatkowe szczegóły - w tym dokładna data premiery serialu - zostaną ujawnione później. Netflix poinformował, że w serialu udział wezmą między innymi: wspomniany Tom Ellis ("Lucyfer", "Rush"), Abraham Lim ("Clickbait", "The Boys"), Lucy Liu ("Elementary", "Kill Bill"), Ally Maki ("Reset", "Toy Story 4"), Mark Proksch ("Co robimy w ukryciu", "Zadzwoń do Saula") i Sasheer Zamata ("Woke", "Home Economics").



Twórcami serii są Shane Kosakowski i Matthew Inman. Producentami wykonawczymi: Mike Judge, Greg Daniels i Dustin Davis z Bandera Entertainment oraz Peter Chernin i Jenno Topping z Chernin Entertainment Group. Za produkcję odpowiadają także Elan Lee i Matthew Inman z The Oatmeal.