Powiedział, że nigdy nie był świadkiem przemocy fizycznej pomiędzy nimi, ale słyszał liczne kłótnie - np. w czasie jednej z nich Heard krzyczała, że Depp ją uderzył. Nie widział obrażeń na aktorce, ale na aktorze już tak i to kilka razy. Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć siniaka na policzkach Deppa, na innych zadrapania i podbite oko. Ochroniarz przyznał, że raz nawet zwrócił się do Heard słowami: "Amber, to się musi skończyć, bo albo się pozabijacie, albo traficie do więzienia".



Sean Brett nawiązał też do ich podróży do Australii, która miała miejsce właśnie w marcu 2015 roku - to właśnie wtedy miało dojść do gwałtu na Heard. Ochroniarza nie było na miejscu, ale mówił, że w czasie wycieczki doszło do incydentu, przez który aktor miał skaleczoną rękę. Według ustaleń Depp stracił czubek palca i przeszedł operację z przeszczepem skóry.