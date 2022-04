Serial "Anatomia skandalu" to dowód na to, że nad Netfliksem wisi klątwa

No właśnie - oto kolejny olbrzymi problem "Anatomii". Do dużych, istotnych problemów podchodzi nie tylko niesubtelnie, ale też niezwykle powierzchownie. Jest tu wszystko, co w gruncie rzeczy być powinno: rozwarstwienia społeczne i klasizm, wpływowi i toksyczni mężczyźni, establishment, gender, uprzywilejowanie - niestety, aplikowane w formie festiwalu bezwzględnej łopatologii. I tak na przykład to ostatnie sprowadzone jest do sloganów i powtarzania słowa "przywilej" przez kolejne postacie. Kelly nie tylko trawestuje samego siebie - on się uwstecznia, infantylizuje i trywializuje.



Wszystko płytkie, wtórne, podane na tacy, wyprane z refleksji czy niuansów. Można odnieść wrażenie, że twórcy chcieli uczynić serial jak najbardziej przystępnym, zdecydowali się wobec tego na wszelakie możliwe uproszczenia - w zamian dorzucili idiotyczną fabularną woltę, za którą scenarzyści powinni otrzymać jakąś karę (na przykład: konieczność rewatchu "Anatomii skandalu" dzień po dniu przez cały tydzień). Opowieść, którą postanowili przenieść na ekrany twórcy tej miniserii, zasługuje na znacznie więcej.



Serial "Anatomia skandalu" jest już dostępny na Netflix Polska.