Wraca "Fear the Walking Dead". Drżyjcie o losy swoich ukochanych bohaterów!

Morgan Jones (Lennie James), który dotarł do "Fear the Walking Dead" z "The Walking Dead", jest obecnie jedną z najważniejszych postaci w serialu. Niestety nie po drodze mu z Victorem, a chociaż ma teraz małe dziecko, to Strand omówił mu wstępu do Wieży. Nie oznacza to jednak, że ich drogi nie będą się przecinały, aczkolwiek... niekoniecznie bezpośrednio.



Jeśli chodzi o Alicię Clark (Alycia Debnam-Carey), to znajduje się ona w paskudnym położeniu i aż serce się kraja, gdy próby odnalezienia przez nią walidacji swych dotychczasowych poczynań i poszukiwań Padre. Dzięki temu jednak jej wątek również jest interesujący - i to może nawet bardziej niż ten poświęcony Victorowi (i pośrednio Morganowi).