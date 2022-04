To był interesujący pomysł. (Batman - przyp. red.) może kompletnie nie wyjść lub działać na każdym możliwym poziomie. Lubię bawić się z takimi szansami. Zaczynam się wtedy zastanawiać: "Czy ja będę gościem, przez którego wszystko to poniesie porażkę?" (śmiech). Clooney wciąż o tym żartuje, a to nie była jego wina! Lubi żarty o sutkach, ale o tym decydował Joel (Schumacher - przyp. red.). Nie zrobił nic złego. Rozmowy o Batmanie toczyły się przed "Deadpoolem 2", to byłby starszy, bardziej szorstki bohater. Naprawdę fajnie byłoby go zagrać i może to zrobię, gdy będę mieć 80 lat

- podsumował z humorem Josh Brolin.