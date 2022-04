"Psi patrol" wraca na Netflix TOP 10 jak bumerang. Jeżeli w naszym zestawieniu nie ma tej animacji, to mamy do czynienia z wielkim zaskoczeniem. Dzieci ze wszystkich polskich miast, miasteczek i wsi uwielbiają bowiem przygody grupy bohaterskich psiaków z Psiego patrolu. Ich rodzice narzekają i płaczą w mediach społecznościowych, że mają dosyć, ale na dzieciakach nie robi to żadnego wrażenia.



Wynik: 13 punktów