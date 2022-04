Im więcej nowości w telewizji, kinie i w streamingu, tym trudniejszy staje się wybór: "Co oglądać w weekend?". W miniony piątek premierę miał nowy serwis VOD - FlixClassic, co jeszcze skomplikowało sytuację. Na szczęście święta wielkanocne oznaczają jeden dzień więcej na oglądanie wypatrzonych hitów. Więcej czasu na pewno się przyda i to nie tylko dlatego, że "Batman" wpadnie do HBO Max.