Forma niekoniecznie jednak przystaje do treści. Jak to już w filmach gatunkowych bywa, opowieść jest prosta. Niech was nie zwiedzie nihilistyczny wydźwięk drugiego aktu. Narracja zmierza w kierunku naiwnego morału wyjętego z podręczników dla opornych rodziców. "Wszystko wszędzie naraz" to jednak produkcja, w jakiej ma to więcej sensu niż bajgiel pełniący rolę czarnej dziury. Bo kto by się przejmował scenariuszowymi mieliznami, kiedy tani melodramatyzm napędzany jest blockbusterowym przesytem, którym można by obdarzyć trzy kolejne części "Szybkich i wściekłych"?