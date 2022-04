"Wiedźmin" to amerykański serial skierowany do światowej publiczności, do którego z oczywistych przyczyn zatrudnia się aktorów o różnym kolorze skóry. Czy przy okazji premiery siódmego sezonu "Wiedźmina" część fanów wciąż będzie płakać, gdy coś nie spodoba im się na płaszczyźnie etnicznej? Pewnie tak, co jest o tyle absurdalne, że showrunnerka Lauren S. Hissrich dała nam naprawdę wiele powodów do w pełni racjonalnego niezadowolenia. I wygląda na to, że nadchodząca seria tego nie zmieni.