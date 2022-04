Rzeczywiście do tej pory (chociaż nie przez wszystkich i nie zawsze) Węże były traktowane jako nagroda rozrywkowa. Nominowani potrafili się z siebie śmiać. W tym roku Tomasz Karolak ze sceny swojego teatru z dumą wręcz mówił, że jest wśród nominowanych, a Mariusz Pujszo z humorem wypowiedział się na temat zdobycia najważniejszego Węża wieczoru. Tak to powinno wyglądać. To zabawa, mająca zmusić filmowców do lepszej pracy. Tym razem zeszło to jednak na dalszy plan.