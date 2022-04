"Symbioza" w pierwszej minucie wrzuca nas w wir akcji - i nie odpuszcza. Nowy serial Audioteki wciąga

Pierwszy z nich, Janek (Topa), to człowiek skazany za zbrodnię, której być może wcale nie popełnił. Drugi, Henryk (Opania), jest pensjonariuszem hospicjum, człowiekiem skrywającym więcej mrocznych sekretów, niż mogłoby się początkowo wydawać. Co ważne, "Symbioza" od razu wrzuca nas w wir akcji - nasi bohaterowie uciekają przed policją. Zanim dowiemy się, dokąd zmierzają, zabiorą nas w przeszłość, by opowiedzieć o sobie i wyjaśnić, jak do tego wszystkiego doszło.



Dowiemy się, jak zrodziła się ta dziwna, nieprawdopodobna przyjaźń, w jaki sposób doszło do brawurowej ucieczki i co wydarzy się dalej. Za mną dopiero dwa pierwsze odcinki, ale już wiem, że każdy kolejny odsłucham już w dniu premiery. To żadna rewolucja, ale coś, co cenią miłośnicy pochłaniających audioseriali: naprawdę dobrze napisana (ukłony zwłaszcza za budowę niecodziennej relacji między Jankiem i Henrykiem), wciągająca i świetnie zagrana historia, w której znalazło się też miejsce na kilka bardzo ludzkich, a wcale niebanalnych rozważań na temat różnych sfer życia.



Pierwszy odcinek serialu "Symbioza" jest dostępny za darmo dla wszystkich - polecam wygospodarować niespełna pół godziny i sprawdzić. Co tydzień w środy będą pojawiać się nowe epizody, dostępne za darmo dla subskrybentów Audioteka Klub. Po premierze wszystkich odcinków audioserial będzie dostępny dla wszystkich na stronie Audioteki jako audiobook.