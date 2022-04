"Powrót" to w ogóle serial o ludziach wspaniałych w swej zwykłości, a przez to - paradoksalnie - zupełnie niestereotypowych. List miłosny do szarego człowieka, o tyle inspirujący, że nie stara się nikogo przekonać o istnieniu mitycznej "właściwej drogi". Sugeruje jedynie, że warto nieco odpuścić sobie i innym. A jednocześnie oswajać z tym, co przeraża. Również ze śmiercią. Cenię też to, że element nadnaturalny nie odgrywa tu zbyt ważnej roli. Janek i Kostek racjonalizują sobie to wydarzenie po swojemu, czasem posilają się jakąś dziwaczną teorią, ale w gruncie rzeczy pojmują, że najważniejszym pytaniem nie jest "jak to się stało?", a raczej: "co dalej?".