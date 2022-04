Polacy są w ostatnich miesiącach rozpieszczani przez serwisy VOD. W marcu zadebiutowało u nas HBO Max, tylko dwa miesiące zostały do premiery Disney+, a teraz (trochę znienacka) wystartowało FlixClassic. Nowa platforma streamingowa powstała z inicjatywy Marcina Machnio i jej oficjalnego kuratora programowego Miłosza Stelmacha, a także przy wsparciu Fundacji Legalna Kultura i portalu Filmoterapia.pl. Celem FlixClassic będzie zapoznanie widzów z absolutną klasyką kina i serialu.



Na starcie nowy serwis oferuje blisko 300 filmów i kilka seriali, powstałych od ponad stu do kilkudziesięciu lat temu. Na liście znajdziemy mnóstwo perełek, często niedostępnych legalnie na żadnej innej platformie streamingowej w Polsce. Usługi takie jak Netflix czy HBO Max nie traktują klasyki kina priorytetowo i rzadko dodają do swojej biblioteki tytuły powstałe przed latami 70. Tutaj strategia ma być zupełnie inna. Wszystkie oferowane na FlixClassic tytuły będą dostępne w jakości HD i oryginalnych wersjach językowych z lektorem lub napisami po Polsku.