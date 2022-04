Mistle jest z kolei członkinią grupy znanej jako Szczury. To banda nastoletnich rozbójników działających na terenach przyłączonych do Cesarstwa Nilfgaardu. Netflix określa Mistle jako osobę nieufną, twardą i wychowywaną na ulicy. Fani "Wiedźmina" z pewnością wiedzą, że to właśnie z nią Ciri nawiąże najbliższą relację po dołączeniu do Szczurów. Ostatni z przedstawionych bohaterów to z kolei oryginalna postać wymyślona przez scenarzystów. Gallatin zostaje przedstawiony w opisie jako urodzony wojownik, któremu przypada dowodzenie nad komandem walczących dla Nilfgaardu Scoia'tael. Wierność swojemu ludowi sprowadzi go na kurs kolizyjny z Francescą Findabair.



"Wiedźmin" nie ma jeszce oficjalnej daty premiery 3. sezonu.